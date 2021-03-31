Риелтор раскритиковал идею обязать новых жильцов оплачивать долги предыдущих хозяев

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Вице-президент Российской Гильдии риэлторов Григорий Полторак критически оценил предложение обязать новых собственников вторичного жилья выплачивать коммунальные долги предыдущих владельцев. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".
"Конечно, это не проблема риелторов, это проблема человека, хотя добросовестные риелторы предупреждают об этом, рекомендуют взять все квитанции об оплате у предыдущих собственников, но это не обязанность, а добросовестное исполнение", – отметил Полторак.
Он уточнил, что закона, который обязывал бы риелторов предупреждать новых владельцев о долгах бывших собственников, пока не существует.
"Честно скажу, что прецедент очень тревожный. У нас и так государство практически ни за что не отвечает и заставляет собственников будущих, покупателей проверять досконально историю перехода прав, доказывать, что они являются добросовестными приобретателями", – возмутился риелтор.
Он заявил, что эта ситуация настолько же странная, насколько странным было бы заставлять потерпевших отвечать за поиски преступников.
Ранее эксперты рассказали, кто должен платить по долгам экс-владельцев жилья за ЖКУ. Они отметили, что ситуация с погашением долгов за предыдущего владельца, если новый собственник не озаботился проверкой их наличия, является общемировой практикой.
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