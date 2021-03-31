Эксперты рассказали, кто должен платить по долгам экс-владельцев жилья за ЖКУ

В России новых собственников жилья могут обязать выплачивать долги за ЖКУ, оставшиеся от предыдущих владельцев. Сюда входят платежи за управление, содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги. Разбираемся, нужно ли такое нововведение.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Убегают от ответственности

Законопроект, обязывающий новых собственников жилья выплачивать долги за предыдущих владельцев, подготовила ассоциация "ЖКХ и городская среда". Документ уже направлен на рассмотрение в Минстрой. Авторы объясняют инициативу тем, что после смены владельца квартиры управляющие компании не могут найти предыдущего хозяина, чтобы взыскать задолженность.

Согласно Жилищному кодексу, при продаже жилья на нового собственника ложатся только ранее неуплаченные взносы на капремонт. При этом остальная задолженность продолжает числиться за старым владельцем, отметил заместитель генерального директора ассоциации "ЖКХ и городская среда", член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.





Дмитрий Гордеев член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ В итоге граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги.

Из-за сложившейся ситуации долги за коммуналку постоянно растут, указывает Гордеев. По его мнению, нововведение простимулирует покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии задолженностей. Если такие найдутся, приобретатель будет заинтересован в их погашении за счет продавца или скидки на жилье, считает один из авторов инициативы.

Директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов подчеркнул, что долги за ЖКУ числятся примерно за половиной квартир, которые выставляются на продажу в России. Однако часть собственников все же оплачивает все квитанции, уточнил он.

По данным Минстроя, по итогам третьего квартала 2020 года общий объем задолженности потребителей за ЖКУ в стране составил 1,35 триллиона рублей.



Фото: Москва 24/Роман Балаев

Общемировая практика?

Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил Москве 24, что проблема взыскивания долгов с предыдущих владельцев квартир давно нуждается в решении.





Константин Крохин председатель правления Союза жилищных организаций Москвы В данном случае я поддерживаю инициативу. В Европе, Америке долг следует за объектом. Потому что недвижимость никуда не сбежит, ее легче облагать налогами и платежами. В России почему-то долги от жилья отделили, что спровоцировало злоупотребления в большом количестве со стороны системных неплательщиков и спекулянтов.

"Добросовестные управляющие компании, включая товарищества и кооперативы, не могут найти предыдущих собственников. Потому что у них нет механизма поиска... Их даже полиция иногда не может найти", – объясняет Крохин.

Эксперт отметил, что ситуация с погашением долгов по ЖКУ за предыдущего владельца, если новый собственник не озаботился проверкой их наличия, является общемировой практикой. Крохин подчеркнул, что в России сохранение за квартирой взносов за капитальный ремонт является первой новеллой в этом направлении.

Однако, по экспертной оценке собеседника Москвы 24, в общей сумме всех долгов по ЖКУ неоплаченных платежей, оставшихся от предыдущих собственников квартир, не более 5%.

"Но для депрессивных регионов с учетом низкой рентабельности бизнеса управляющих компаний эти деньги могут быть половиной прибыли. Без этих денег работа многих компаний заканчивается банкротствами", – заявил Крохин.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева в разговоре с Москвой 24 согласилась, что в общем объеме долгов платежи от предыдущих владельцев квартир занимают небольшую часть.

"Это не первоочередная проблема. Не так уж много должников продают свои квартиры. И, как правило, многие покупатели выясняют наличие долгов и стараются урегулировать этот вопрос", – рассказала эксперт.



Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на покупателей

Чтобы проверить долг по квартире, нужно взять соответствующую справку в МФЦ или управляющей компании, объясняет собеседница Москвы 24. Однако, по словам Разворотневой, в системах периодически случаются сбои, из-за чего получателю выдают некорректную информацию. Это может поставить нового владельца квартиры в уязвимое положение, считает специалист.





Светлана Разворотнева председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Бывают случаи, когда еще вчера не было долга, а сегодня он появился. То ли пересчитали иначе, то ли включили какие-то еще платежи. Поэтому в нашей ситуации справка об отсутствии задолженности никого ни от чего не освобождает.

Существуют и другие неприятности, связанные с корректностью информации в справках. Например, если взять документ об отсутствии задолженности за сутки до очередного платежа. В таком случае покупатель будет уверен, что на квартире нет обременений, и может узнать о долге уже после совершения сделки, отметила Разворотнева.

При этом, продолжает эксперт, существует механизм защиты от долгов по ЖКУ старше трех лет. В этой ситуации новый собственник может обратиться в суд для их списания. Как правило, решения в таких делах принимаются в пользу владельцев квартир, рассказала Разворотнева.

Вероятность принятия законопроекта собеседница Москвы 24 оценила как невысокую. Это связано с тем, что в последнее время Минстрой старается не принимать чувствительные для населения решения. Разворотнева добавила, что подобные инициативы обсуждались и ранее, однако поддержки в итоге не находили.