Собственников жилья могут обязать оплачивать долги за ЖКУ экс-владельцев

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Новых собственников квартир могут обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация "ЖКХ и городская среда", сообщает газета "Известия".

Речь идет о долгах за управление, содержание, текущий ремонт, а также за коммунальные услуги. Ожидается, что поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов.

Как объяснил член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев, приобретая новое жилье, граждане, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники пропадают, не выплатив долги.

"Если задолженность есть, то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы она была погашена – за счет продавца или скидки на жилье", – пояснил Гордеев.

Директор федеральной риэлторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов добавил, что примерно за половиной квартир, которые выставляют на продажу в России, числятся долги за ЖКУ. Он отметил, что перед продажей оплачивают все квитанции только лишь часть собственников.

Тем временем в Минстрое заявили, что поддерживают необходимость решения вопроса погашения задолженности при продаже квартиры. При этом позиция министерства по предложению ассоциации будет сформирована после изучения документа.

Ранее Владимир Путин поручил Госдуме разработать и принять поправки в законодательство, предусматривающие защиту минимального дохода граждан от взыскания по долговым обязательствам.

В мае Госдума планирует принять законопроект "Об исполнительном производстве", согласно которому приставы не смогут забрать доход, эквивалентный прожиточному минимуму, необходимый для существования должника или лиц, находящихся на его иждивении.

В феврале сообщалось, что авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов, в том числе первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Инициативой дополняется перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина – должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.