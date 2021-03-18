Россиянам-должникам оставят минимальный доход – СМИ

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Должникам в России оставят минимальный доход, сообщает газета "Известия".

В мае Госдума планирует принять законопроект "Об исполнительном производстве", согласно которому приставы не смогут забрать доход, эквивалентный прожиточному минимуму, необходимому для существования должника или лиц, находящихся на его иждивении. Сегодня эта величина на душу населения в РФ равна 12,7 тысячи рублей.

Согласно проекту закона, должник имеет право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с просьбой сохранить ежемесячный доход в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ.

В своем заявлении он должен указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить ежемесячный доход в вышеуказанном размере. Если по итогу в постановлении судебного пристава-исполнителя будет соответствующее требование, кредитная организация не сможет производить взыскание с должника.

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко рассказала, что законопроект впервые представили еще в 2017 году, и с тех пор он дорабатывался. Она рассказала, что о разработке подобного проекта просили сами граждане, которые по той или иной причине не могли выплачивать кредиты и оставались без средств к существованию, в то время как банки забирали у них последнее.

По словам парламентария, это очень серьезная проблема, особенно в период таких кризисов, как пандемия, когда многие остались без работы.

Глава профильного комитета Госдумы по финансам Анатолий Аксаков предположил, что парламент одобрит этот законопроект. Депутаты считают, что у людей должна оставаться хоть какая-то минимальная сумма для существования.

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева считает, что законопроект надо принять как можно скорее. Это отметила, что это будет дополнительный инструмент защиты социально уязвимых категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей, студентов.

Она напомнила, что с сентября 2020 года работает инструмент упрощенного внесудебного банкротства. Однако он недоступен тем, у кого есть регулярный доход в виде пенсий, стипендий, доплат и социальных пособий. Лазарева заметила, что пандемия обострила эту проблему.

"В рамках работы с обращениями граждан в ОНФ замечали, что взыскатели пытались списать даже полученные от мер государственной соцподдержки средства. Поэтому деньги, направляемые на помощь людям, уходили на пополнение счетов банков и иных кредиторов – управляющих и ресурсоснабжающих организаций", – подчеркнула она.

В феврале сообщалось, что авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов, в том числе первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Инициативой дополняется перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.