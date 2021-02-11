В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности прожиточного минимума должников

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В Госдуму внесен законопроект о сохранении гарантированного дохода должников в размере прожиточного минимума, на который не смогут распространяться взыскания за долги.

Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов, в том числе первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Инициативой дополняется перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Кроме того, законопроект вводит механизм обеспечения неприкосновенности ежемесячного минимального дохода, по которому граждане смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о его сохранении с указанием реквизитов банковского счета, на котором будут храниться эти средства. После этого банк не сможет их взыскать.

Ранее Госдума в первом чтении приняла поправки в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), запрещающие изъятие у должников домашних животных. В соответствии с действующей версией ГПК, в России существует перечень сельскохозяйственных животных, на которых не могут распространяться взыскания по исполнительным документам. Законопроект предполагает расширение этого списка не использующимися в предпринимательской деятельности домашними животными.

По словам автора инициативы, председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, существующая ныне практика изъятия домашних животных влечет негативные последствия как для них, так и для их владельцев, которые считают питомцев членами семьи.