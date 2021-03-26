Путин поручил защитить минимальный доход от списания по долгам

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Владимир Путин поручил Госдуме разработать и принять поправки в законодательство, предусматривающие защиту минимального дохода граждан от взыскания по долговым обязательствам. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан", – говорится в перечне поручений президента по итогам встречи с лидерами думских фракций.
Отмечается, что поручение должно быть выполнено до 24 июня 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее стало известно, что в мае Госдума планирует принять законопроект "Об исполнительном производстве", согласно которому приставы не смогут забрать доход, эквивалентный прожиточному минимуму, необходимый для существования должника или лиц, находящихся на его иждивении.
В феврале сообщалось, что авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов, в том числе первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Инициативой дополняется перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
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