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Экономика

16:17

Путин обратил внимание прокуроров на необоснованный рост тарифов ЖКУ

власть экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин призвал Генпрокуратуру РФ обратить внимание на неоправданный рост тарифов в жилищно-коммунальной сфере, отметив, что такого рода услуги часто отличаются низким качеством.

"Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов", – заявил президент России на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Путин отметил, что цены образуются в соответствии с законами экономики, нарушение которых чревато большими проблемами. Однако, по словам президента, рост тарифов в сфере ЖКХ является необоснованным.

"Я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт и инфраструктуру", – подчеркнул Путин.

Он призвал прокуроров заняться решением данной проблемы, опираясь на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию.

Ранее сообщалось о росте цен на услуги ЖКУ в 2021 году. По словам главы Организации народного контроля Натальи Чернышевой, с 1 июля тарифы могут вырасти примерно на 4–6%. Также специалист напомнила о том, что в 2021 году прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг из-за неуплаты.

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