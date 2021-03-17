Путин потребовал выявить причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году

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Владимир Путин потребовал рассмотреть причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году. Об этом президент России заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Снижение раскрываемости небольшое, но нужно тщательно проанализировать причины, почему это происходит", – подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, ситуацию обязан оценить как генпрокурор, так и его заместители.

Ранее в ходе заседания коллегии президент РФ призвал в приоритетном порядке рассматривать обращения в прокуратуру многодетных семей. Путин подчеркнул важность охраны прав несовершеннолетних, причем напомнил, что в данной сфере все еще много нарушений.

Кроме того, глава государства заявил о недопустимости домашнего насилия. Владимир Путин подчеркнул, что все выявленные факты подобных правонарушений нельзя оставлять без внимания.

