Путин потребовал выявить причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году

15:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин потребовал рассмотреть причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году. Об этом президент России заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
"Снижение раскрываемости небольшое, но нужно тщательно проанализировать причины, почему это происходит", – подчеркнул глава государства.
По мнению Путина, ситуацию обязан оценить как генпрокурор, так и его заместители.
Ранее в ходе заседания коллегии президент РФ призвал в приоритетном порядке рассматривать обращения в прокуратуру многодетных семей. Путин подчеркнул важность охраны прав несовершеннолетних, причем напомнил, что в данной сфере все еще много нарушений.
Кроме того, глава государства заявил о недопустимости домашнего насилия. Владимир Путин подчеркнул, что все выявленные факты подобных правонарушений нельзя оставлять без внимания.
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