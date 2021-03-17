В РФ удалось не допустить критической ситуации с задержкой зарплат из-за COVID-19 – Путин

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Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить критической ситуации по задержкам зарплаты из-за COVID-19. Об этом он рассказал на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
"В целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек в оплате труда", – подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что принятые властями меры позволили выплатить работникам предприятий почти 22 миллиарда рублей долгов по зарплате.
Ранее сообщалось, что в столице средняя зарплата по итогам 11 месяцев прошлого года увеличилась на 6,1% по сравнению с 2019 годом. По словам руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой, при реализации антикризисных мер поддержки экономики в 2020 году ключевым направлением стало сохранение занятости и уровня доходов граждан.
Уточнялось также, что за прошлый год поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет столицы составили 1 триллион 155,2 миллиарда рублей, что на 11,2% больше, чем годом ранее.
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