Эксперты рассказали, как распознать в рекрутере мошенника

Столичные полицейские предупредили москвичей об участившихся случаях мошенничества с предложениями о работе на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях. Чаще всего злоумышленники предлагали контакты работодателя при условии вознаграждения. Рассказываем, какие еще существуют подводные камни во время поиска работы и как распознать аферистов.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заманчивая вакансия

В столичном ГУВД рассказали о всплеске случаев мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в соцсетях с предложениями о работе. По данным правоохранительных органов, такие площадки привлекают внимание аферистов за счет того, что на них можно "раствориться" среди честных предложений с вакансиями и спекулировать на слабостях граждан.

Чаще всего мошенники предлагают соискателям контакты работодателя за денежное вознаграждение. А после того как жертва перечисляет деньги, перестают выходить на связь.

В полиции объяснили, что кадровые и рекрутинговые агентства не должны взимать вознаграждение с потенциального работника. За подбор сотрудников таким фирмам платят в компаниях, с которыми у них заключен договор.





пресс-служба ГУ МВД по Москве Сотрудничество с непроверенными организациями и частными лицами может обернуться потерей денег и невыполненными обещаниями "посредников". Будьте внимательны и всегда проверяйте информацию, полученную из неизвестных источников.

Ранее в Роскачестве предупредили россиян о другой схеме мошенничества, связанной с поиском работы. В частности, злоумышленник может позвонить жертве, притворяясь представителем работодателя или сотрудником кадрового агентства, и рассказать о выгодных условиях сотрудничества в удаленном режиме.

Когда человек соглашается, аферист сообщает о необходимости установить на телефон приложение, ссылку на которое он присылает по электронной почте. Однако программа содержит вирус, дающий преступнику доступ к телефону и мобильному банку.



О чем нужно помнить при поиске работы?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала Москве 24, что сегодня социальные сети действительно являются большой площадкой как для соискателей, так и для поиска кандидатов на вакансии. При этом, по ее словам, нормальным кадровым агентствам невыгодно торговать контактами работодателей.

"Любое хорошее кадровое агентство дорожит своей репутацией. Если мы будем давать контакты работодателей, то просто потеряем клиентов. Выгоднее продать вакансию, то есть найти работника и получить за это деньги, чем просто продать номер телефона", – объяснила эксперт.

При поиске работы специалист посоветовала уделять особенное внимание описанию вакансий. Когда работодатель представляет крупную компанию или устойчивый бизнес, то старается максимально описать задачи и условия работы, чтобы рассказать о преимуществах предложения и этим удержать кандидатов, добавила Долякова.





Татьяна Долякова гендиректор кадрового агентства К сожалению многие работодатели, особенно в малом бизнесе, перешли в непрозрачную систему оплаты труда: они редко пишут размер зарплаты, указывают "по договоренности" или не прописывают вовсе условия оплаты труда. Это повод для сомнения.

Собеседница Москвы 24 добавила, что слишком большая зарплата относительно рыночного уровня не всегда означает обман соискателя. По ее словам, во многом размер оклада зависит от величины компании.

Вместе с тем руководитель кадрового агентства отметила, что многие компании, особенно в малом и среднем бизнесе, оптимизируют свои затраты – в том числе за счет зарплат сотрудников. Поэтому наблюдаются случаи, когда в трудовом договоре прописывается минимальная зарплата. И существуют риски, что, подписав такой договор, работник больше ничего не получит, хотя работодатель обещал на словах доплаты и премии, заключила Долякова.



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В свою очередь, директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова в разговоре с Москвой 24 посоветовала никогда не отзываться на просьбу оплатить какие-либо услуги до приема на работу.

Она пояснила, что при наличии интереса к той или иной вакансии соискателю следует почитать отзывы в интернете о компании, зайти на сайт и проверить, имеется ли там предложение о работе. Кроме того, можно самостоятельно связаться со службой набора персонала и уточнить все вопросы, подчеркнула специалист.

Также Митрофанова посоветовала обращать внимание на вид договора, который предлагает подписать работодатель при трудоустройстве. По ее словам, гражданско-правовой договор (ГПХ) содержит меньше гарантий, которые предоставляются человеку, но это не значит, что работнику обязательно не заплатят деньги.

"У любой организации есть деятельность, для которой нужны внутренние сотрудники, а есть и временная проектная работа. Для этого и заключаются ГПХ, но это не значит, что человека могут кинуть и не заплатить", – отметила Митрофанова.





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Надо, конечно, в первую очередь смотреть на то, что это за компания. Если это маленькая конторка в подвале, то вероятность того, что не заплатят, больше. На что точно нельзя соглашаться, так это на уговоры поработать без денег недельку, а после этого только заключить договор.

Собеседница Москвы 24 добавила, что в случае дистанционной работы соискатель и работодатель могут обмениваться исключительно электронными документами. Однако трудовой договор в электронном виде должен быть подписан со стороны работодателя усиленной квалифицированной подписью, а со стороны работника – усиленной неквалифицированной. Если такой подписи нет, то тогда подойдет только бумажный вариант договора, которым обмениваются по почте, заключила она.