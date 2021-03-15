Полиция Москвы предупредила о случаях мошенничества на сайтах для поиска работы

10:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московская полиция предупредила об участившихся случаях мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. Об этом сообщает ТАСС.
"Такие площадки зачастую привлекают мошенников возможностью раствориться среди честных предложений о работе и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь", – подчеркнули в правоохранительных органах.
Наиболее распространенный вариант обмана предполагает, что мошенники предлагают соискателям контакты прямого работодателя за вознаграждение. После того как деньги перечисляют, собеседники претендентов на вакансию перестают выходить на связь.
В полиции объяснили, что кадровые и рекрутинговые агентства действительно не передают контакты и наименование компании соискателю, но и не должны брать вознаграждение с работника. За подбор сотрудников таким фирмам платят в компаниях, с которыми у них заключен договор.
Горожанам напомнили, что следует проверять информацию, представленную на сайтах и в социальных сетях. Сотрудничество с непроверенными источниками может обернуться потерей денег.
В феврале 2021 года вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила о снижении числа безработных в столице почти на 70%. Статистика, озвученная представителем мэрии, приводится за последние полгода – Ракова отметила, что работу нашли около 74 тысяч человек.
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