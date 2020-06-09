В России предложили отменить испытательный срок при приеме на работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России предложили отменить испытательный срок при приеме граждан на работу. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости.

"Правительством РФ принимаются различные меры по поддержке граждан страны в условиях сложной экономической ситуации. Тем не менее многие слои населения все еще нуждаются во внимании со стороны государства. В частности, в России до сих пор практикуется система так называемого испытательного срока при приеме на работу", – отметил Петров в обращении, направленном главе министерства труда Антону Котякову.

По словам депутата, новый сотрудник нередко получает пониженный оклад, в связи с чем оказывается в угнетаемом финансовом состоянии при полноценной рабочей нагрузке.

Также испытательный срок может быть использован недобросовестными работодателями в целях ухода от налогов и вывода бухгалтерии в серую зону. Так или иначе, нанимаемый работник всегда остается в невыгодном положении, считает Петров.

В связи с этим он предлагает запретить систему приема на работу с испытательным сроком. Петров настаивает на том, что трудоустройство должно быть прозрачным и не облагаться никакими дополнительными условиями.

Ранее сообщалось о том, что работодателей могут обязать при найме отдавать предпочтение россиянам. Так, в России могут появиться такие нормы, которые обяжут руководителей при устройстве сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.

В настоящее время консультации об этом проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента.