Эксперт по рекрутингу дала советы по поиску работы после пандемии COVID-19

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Заняться усилением собственных шансов на лучшую работу после пандемии коронавируса можно и во время самоизоляции. Об этом в эфире радио Sputnik заявила генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.
"Работодатели последние два года очень активно проверяют кандидатов в соцсетях... Если ты ищешь работу, то нужно очень аккуратно относиться к своему профилю в социальных сетях. Фактически соцсети – это визуальное продолжение твоего резюме", – объяснила специалист.
По словам Доляковой, работодатели изучают профили и даже друзей потенциальных кандидатов. В частности, она отметила, что девушкам могут отказать из-за фотографий в купальниках, особенно если компания публичная. Аналогичную опасность для трудоустройства представляют снимки с алкоголем или клубным отдыхом.
Директор рекрутинговой компании отметила, что существует неформальное разделение соцсетей по назначению. В этой иерархии Instagram занимает место личной соцсети, Facebook считается местом публикации профессиональной информации, а "ВКонтакте" рассматривается как соцсеть для молодежи и, как следствие, для претендентов на позиции среднего или начального звена в компаниях.
Ранее сообщалось, что число безработных в России с начала 2020 года выросло на 44 тысячи человек. Всего по стране официально зарегистрировано 735 тысяч человек, лишившихся трудоустройства.
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