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Общество

17:03

Число безработных в РФ с начала года выросло на 44 тыс человек

общество

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в стране сейчас официально зарегистрировано 735 тысяч безработных. По его словам, с начала года их число увеличилось на 44 тысячи человек, передает РИА Новости.

"Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг", – отметил Котяков.

О числе безработных, состоящих на учете, глава Минтруда рассказал в ходе совещания под председательством президента РФ Владимира Путина.

Министр обратил внимание, что в 2019 году в это время на учете в ЦЗН состояли 813 тысяч человек.

Известно, что сбор информации о людях, находящихся в поиске работы, осуществляется на портале "Работа в России". В общей сложности к сервису подключили почти 100 тысяч предприятий, на которых трудятся 12 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Центр занятости населения предлагает москвичам более 40 тысяч вакансий.

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