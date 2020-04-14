Центр занятости населения предлагает москвичам более 40 тыс вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице изменила рынок труда. В настоящий момент центр занятости "Моя работа" готов предложить более 40 тысяч новых вакансий, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Рынок труда Москвы самый масштабный и диверсифицированный в России. И даже сейчас, когда ситуация на рынке труда Москвы сильно изменилась из-за эпидемии в городе, отдельные сферы и компании продолжают нанимать специалистов", – поделилась Ракова.
По ее словам, многие столичные организации перестали набирать сотрудников, а также закрыли вакансии.
Как уточняет заммэра столицы, благодаря центрам занятости "Моя работа" оказывается содействие москвичам в поисках работы. Так, за две недели на портале центра разместили 44 тысячи вакансий. Кроме того, в период пандемии свыше тысячи человек было трудоустроено.
В настоящий момент для жителей столицы открыты вакансии в компаниях "Яндекс.Еда" и Delivery Club, где средняя зарплата составляет от 50 до 60 тысяч рублей.
Кроме того, есть открытые позиции в торговых сетях METRO, "Перекресток", "Пятерочка", "Магнит". Там заработная плата варьируется от 25 до 55 тысяч рублей. Также работников ищут "Яндекс.Лавка" и "Лента" (зарплата – от 30 до 40 тысяч рублей).
После перехода на "удаленку" в Москве возрос спрос на IT-специалистов. Например, телекоммуникационная компания ZTE ищет разработчика программного обеспечения с зарплатой от 100 тысяч рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что срок получения пособия по безработице по упрощенной схеме сокращен до двух дней.
Размер федерального пособия составляет 12 130 рублей в месяц плюс московская региональная доплата 7 370 рублей. В итоге безработные москвичи будут получать 19 500 рублей в месяц.
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