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Общество

20 мая, 18:33

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Эксперты рассказали, как не попасть на мошенников при трудоустройстве на "удаленку"

Кадровый развод: как вычислить мошенников при трудоустройстве на "удаленку"
общество безопасность

Мошенники на фоне пандемии коронавируса придумали новый способ лишать денег россиян. Они играют на доверчивости граждан, которые потеряли работу и пытаются трудоустроиться в формате "удаленки". Разбираемся, как отличить порядочного работодателя от аферистов.

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Фото: depositphotos/peus

В Сбербанке рассказали, что выявили несколько новых схем, которыми начали пользоваться мошенники. По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, в частности, появились липовые кадровые интернет-агентства, которые предлагают людям трудоустроиться на "удаленке".

Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате – ни денег, ни работы.
Станислав Кузнецов
зампред правления Сбербанка

Кроме того, некоторые аферисты проворачивают схему с "возвратом" налога на добавленную стоимость (НДС). Они распространяют в Сети ролики с предложением возврата НДС для тех, кто остался без дохода. Пользователи переходят по мошеннической ссылке из описания к видео и самостоятельно совершают расходные операции, ведущие к потере денег.

Также аферисты предлагают интернет-пользователям пройти некий опрос и получить за это вознаграждение, однако сперва требуется провести какой-то небольшой платеж, который потом, естественно, уже никак не вернешь.

Специалисты банка ВТБ тоже заметили активизацию лжеработодателей. К примеру, кандидатов на должность тестировщика мобильных приложений просят установить "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.

Затем злоумышленники получают доступ в личный кабинет клиента и снимают деньги, подтверждая это кодами из СМС или push-уведомлениями. Такая схема является одним из вариантов социальной инженерии.

Злоумышленники также предлагают россиянам получить различные социальные выплаты и материальную помощь в качестве "компенсации за ущерб" от COVID-19. Под этим предлогом у жертвы выманивают персональные данные и информацию о банковской карте.

Кроме того, пользователям стали приходить письма на электронную почту якобы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В них содержится подробная инструкция с мерами по предупреждению COVID-19, но, открывая ссылку, человек попадает на мошеннический сайт, где ему предлагают ввести личные данные, впоследствии попадающие к злоумышленникам. Еще один мошеннический трюк – рассылка писем, в которых россиян призывают присоединиться к несуществующим акциям по сбору денег для разработки вакцины против коронавируса.

Как отличить порядочного работодателя?

Фото: depositphotos/NayaAnn

Эксперт по кибербезопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что подобные схемы с ложными работодателями существовали и раньше. Он добавил, что обычно аферисты активизируются именно в кризисные времена, когда много людей остается без работы.

"Мнимые предприятия и фиктивные кадровые агентства в сложных ситуациях охмуряют людей тем, что будет высокооплачиваемая работа, в офис ходить не надо, но при этом надо или программное обеспечение приобрести, или какую-то книжку-инструкцию, или инструмент. Множество вариаций, чтобы вызвать доверие", – пояснил эксперт.

По его словам, люди, которые оказываются в непростой жизненной ситуации, быстро теряют контроль и критичность мышления. Поэтому, чтобы не попасть в руки к аферистам, нужно придерживаться главного условия – никому ни за что не платить.

"Как только вам предлагают за что-то заплатить, чтобы выйти на работу, то нужно сразу бежать очень быстро и далеко от этого агентства или работодателя. Все мы понимаем, что на работе нам должны платить, а не мы", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Как только вас попросили внести какие-то деньги, неважно за что – за инструмент, за программное обеспечение, за подключение, за мобильный телефон, – или даже просто дать все данные карточки, чтобы переводить туда деньги, – ни за что это не делайте.
Александр Власов
эксперт по кибербезопасности

Власов добавил, что соискатель может и сам проверить агентство или работодателя, который предлагает вакансию с помощью интернета, но следует помнить: в Сети информация не всегда объективна. Например, по его словам, есть "обиженные сотрудники", которые целенаправленно чернят нормальную компанию. Или, наоборот, фирма может заплатить, чтобы о ней были только положительные отзывы.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что мошенники неслучайно просят человека, ищущего работу, заполнить анкету: таким образом аферисты хотят втереться в доверие.

Фото: depositphotos/Myvisuals

"Когда в первый раз человек заполняет эту анкету и видит, что ничего криминального нет, то у него уже возникает какое-то ощущение доверия. Затем мошенники говорят, что работодатель заинтересовался, но нужно дописать дополнительную личную информацию: паспортные данные, номер банковской карты и так далее. И тут соискатель склонен выдать всю информацию, которую не стоило бы", – объяснил эксперт.

В свою очередь, руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в беседе с Москвой 24 посоветовала искать работу и принимать приглашения на собеседования, которые в сложившейся ситуации в основном перешли в онлайн, только от проверенных компаний.

Важно, чтобы компании были зарегистрированы на проверенных платформах по поиску работы. Также следует проверять их официальный сайт. Если это какая-то компания-однодневка, то она не успеет подготовить все возможные способы, чтобы ее проверили.
Мария Игнатова
руководитель службы исследований HeadHunter

Она также добавила, что сегодня развита система, когда люди устраиваются на работу по чьей-то рекомендации.

"Сейчас у многих друзья работают в аналогичных компаниях, можно для верности поспрашивать у них. Какие-то вопросы задавать уже в процессе собеседования. Несмотря на то что все в онлайне, соблюдение Трудового кодекса – приоритет у всех компаний", – подчеркнула она.

По словам специалиста, у потенциального работодателя необходимо узнать все юридические моменты, включая дату, когда человек приступает к работе. Кроме того, нужно изучить трудовой договор перед подписанием.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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