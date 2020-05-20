Россиян предупредили о новом виде мошенничества через объявления о работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России выявили новый вид мошенничества с объявлениями о работе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление ВТБ.

Кандидатов на должность тестировщика мобильных приложений просят установить "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.

Далее мошенники могут попасть в личный кабинет клиента и снять деньги, подтверждая это кодами из СМС или push-уведомлениями. Такой вид мошенничества является одним из вариантов социальной инженерии, на которую приходится наибольшая доля попыток получить доступ к средствам граждан.

В банке напомнили, что специалисты службы безопасности банков не связываются с клиентом самостоятельно и не используют программы удаленного доступа.

Ранее сообщалось, что злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, после чего сообщают о попытке взлома аккаунта и просят установить на телефон программу для удаленного доступа.