Россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернете

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Злоумышленники придумали новый способ мошенничества в интернете в условиях режима самоизоляции, передает РИА Новости.

Они звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков, после чего сообщают о попытке взлома аккаунта и просят установить на телефон программу для удаленного доступа.

"Часто звонящий говорит клиенту, что необходимо установить "специальный антивирус" или скачать программу для удаленной помощи", – рассказала менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.

После установки пользователем такого приложения злоумышленники получают доступ ко всем возможностям учетной записи. В частности, они могут снимать и переводить деньги, оформлять кредиты и выявлять другие личные данные для их дальнейшей перепродажи.

Ранее в России появилась новая схема мошенничества с ваучерами за отмененные авиарейсы. Она нацелена на граждан, которые купили билеты на самолет, но не смогли улететь из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Лжесотрудники авиакомпаний сообщают о новой услуге, предполагающей покупку ваучера. В случае если человек отказывается его приобретать и просит вернуть деньги, ему предлагают урегулировать вопрос за "вознаграждение".