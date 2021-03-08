Столичный рынок труда сильно пострадал в 2020 году из-за пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядка 300 тысяч москвичей обратились в службу занятости по вопросам трудоустройства в столице во время пандемии, заявила в эфире телеканала "Россия 24" заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что столичный рынок труда из-за пандемии сильно пострадал. По ее словам, наиболее сильный удар пришелся на сферу услуг.
Уровень безработицы во время пандемии достигал 3 процентов. В настоящее время этот показатель составляет 0,8 – 0,9 процента.
При этом получили работу за время пандемии 188 тысяч горожан.
Ранее Ракова сообщила, что в Москве уже более 700 тысяч человек вакцинировались от коронавируса. Всего инфекцией переболели более 1 миллиона москвичей.
Также Ракова рассказала, что временные койки, которые были развернуты в Москве для лечения больных коронавирусом, останутся в готовности до конца 2021 года.
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