Количество безработных в Москве снизилось на 70% за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За полгода количество безработных в Москве сократилось почти на 70%, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

"Сейчас работодатели на рынке труда стали более активны, многие сферы экономики, которые пострадали от кризиса, демонстрируют положительную динамику. Так, за последние полгода служба занятости трудоустроила около 74 тысяч человек", – рассказала она.

На сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы в Москве составляет 0,93%. В пик пандемии данный показатель составлял 3,04%, подчеркнула Ракова.

По ее словам, столичная служба занятости старается создавать все необходимые условия для трудоустройства граждан. Сейчас в базе вакансий насчитывается 294 тысячи предложений для каждого заинтересованного соискателя.

Ранее в Минтруде перечислили три фактора снижения безработицы. Сотрудники ведомства напомнили, что в 2021 году работа по снижению числа безработных будет проходить в том числе в рамках национального проекта "Демография".