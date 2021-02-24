В мэрии назвали среднюю зарплату в Москве по итогам 11 месяцев 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице средняя зарплата по итогам 11 месяцев прошлого года увеличилась на 6,1%, по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, за прошлый год поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет столицы составили 1 триллион 155,2 миллиарда рублей, что на 11,2% больше, чем годом ранее.

В материале говорится, что ограничения из-за пандемии коронавируса повлияли на динамику поступлений от НДФЛ. За аналогичный период прошлого года в первом квартале поступления увеличились на 23,3%, а во втором квартале снизились на 14,7%.

Падение удалось компенсировать за счет восстановительного роста экономики. В период с июля по декабрь 2020 года в бюджет города поступило 688,8 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем за такой же промежуток времени годом ранее.

"По данным Мосстата, средняя заработная плата по итогам 11 месяцев 2020 года увеличилась на 6,1% по сравнению с 2019 годом и составила 95 719 рублей. Наибольший рост – на 14,9% – зафиксирован в сферах здравоохранения и социальных услуг", – говорится в материале.

Поступления от НДФЛ от МСП по итогам прошлого года составили 257,7 миллиарда рублей. Их доля сохранилась на уровне 22% от общего объема налога, который поступил в бюджет города. Почти на 40% увеличились поступления от ИП и лиц, которые занимаются частной практикой. Поступления составили 4,6 миллиарда рублей.

По состоянию на конец декабря прошлого года уровень безработицы в столице составил 1,3%.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой, при реализации антикризисных мер поддержки экономики в 2020 году ключевым направлением стало сохранение занятости и уровня доходов граждан.

"Оперативность и адресность мер поддержки позволили уже в июне запустить процесс восстановления занятости и фонда оплаты труда городских организаций", – отметила она.

Поступления от налога на доходы физлиц увеличились почти во всех сферах городской экономики. По итогам прошлого года больше всего выросли платежи от организаций ИТ-отрасли и предприятий торговли.

Зяббарова подчеркнула, что в 2021 году ожидается продолжение восстановительного роста экономики. По ее словам, прогноз социально-экономического развития Москвы на этот год и плановый период 2022–2023 годов ожидает повышение уровня номинальной заработной платы на 5,9–7% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет столицы от малого и среднего бизнеса в прошлом году превысили показатели 2019 года и составили почти четверть всех доходов города. За последние 10 лет доля МСП в бюджете города возросла более чем в два раза. В прошлом году в бюджет поступило 612,6 миллиарда рублей от МСП, включая отчисления от индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 7%.

Заметно увеличились поступления в бюджет и от субъектов, занятых в сфере информационных технологий, консалтинговой и научной деятельности, а также обрабатывающей промышленности.

С 2017 года наиболее высокие темпы роста показали такие отрасли, как производство химических веществ и химических продуктов, транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и материалов для медицинских целей.