Поступления в бюджет Москвы от малого и среднего бизнеса превысили показатели 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поступления в бюджет столицы от малого и среднего бизнеса в прошлом году превысили показатели 2019 года и составили почти четверть всех доходов города. За последние 10 лет доля МСП в бюджете города возросла более чем в два раза. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Несмотря на снижение экономической активности в период пандемии, доля отчислений от субъектов малого и среднего бизнеса в казну выросла на 1,3 процентного пункта и составила 23,7 процента от общего объема налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Москвы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в прошлом году в бюджет поступило 612,6 миллиарда рублей от МСП, включая отчисления от индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 7%.

Заметно увеличились поступления в бюджет и от субъектов, занятых в сфере информационных технологий, консалтинговой и научной деятельности, а также обрабатывающей промышленности.

По словам руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, субъекты МСП работают практически во всех отраслях экономики, увеличивается число инновационных организаций, которые работают в сфере научно-технической деятельности, обрабатывающей промышленности и ИТ-секторе.

Как отмечается, ограничения во время пандемии коронавируса наибольшим образом затронули предприятия и организации сферы услуг, общественного питания, торговли, туризма и развлечений, где традиционно высока доля малого и среднего бизнеса. Однако, несмотря на трудности, бизнесменам удалось адаптироваться к новым условиям и выйти на новый уровень работы.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что правительство Москвы в прошлом году внедрило сразу семь новых финансовых мер поддержки.

Как стало известно ранее, свыше 950 представителей малого бизнеса Москвы арендовали помещения по льготной и минимальной ставке в 2020 году. Самое маленькое помещение, которое было арендовано с января 2020 года, имеет площадь 1,8 квадратного метра и находится в районе Соколиная Гора. Наибольшее арендованное помещение расположено в Строгине, его площадь составляет 1 033,7 квадратного метра.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что представители столичного малого и среднего бизнеса могут арендовать помещения на льготных условиях. В среднем они будут в полтора раза дешевле, чем те предложения, которые будут выставлены на городских торгах.

Ранее сообщалось, что власти Москвы увеличили финансовую поддержку МСП почти до 3 миллиардов рублей. Кроме того, для представителей маленьких компаний запустили обучающие курсы и акселерационные программы.