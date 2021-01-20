Эксперты рассказали, когда лучше заниматься поиском работы

С приходом 2021 года многие россияне наметили планы по изменению своей жизни. Некоторые записались в фитнес-клуб, чтобы привести себя в форму, другие начали осваивать новое хобби, а кто-то запланировал сменить место работы. Но если первые два пункта зависят от самого человека, то последний лучше воплощать с учетом ситуации на рынке труда. Разбираемся, стоит ли сейчас искать новую работу и какие профессии самые востребованные.
Сезон открыт?
По словам специалистов по набору персонала, самыми подходящими периодами для смены профессии и поиска работы являются весна и осень. Однако и сейчас на рынке труда достаточно вакансий для людей, которые хотят начать жизнь с чистого листа.
Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала Москве 24, что с точки зрения наличия предложений январь и февраль – неплохие месяцы.
"Скорее всего, в конце месяца компании начнут более активно искать сотрудников. Поэтому конец января – начало февраля более хорошее время с точки зрения наличия вакансий и ответов HR-сотрудников на отклики кандидатов", – пояснила она.
При этом специалист в области управления персоналом Анастасия Городецкая пояснила, что на данный момент рынок труда можно описать как рынок работодателя. То есть когда последний выбирает из множества сотрудников, а не наоборот.
По ее словам, это связано с тем, что у многих компаний сейчас складывается непростая экономическая ситуация и они разными способами стараются сократить расходы.
В частности, все, что связано с онлайн-сервисами: обучение, медицина, конференции, продажи, – активно развивается, здесь вполне можно найти для себя интересные возможности, пояснила собеседница Москвы 24.
Самые востребованные профессии
В этом году, по мнению экспертов, самыми востребованными на рынке труда остаются специалисты IT-сферы и работники онлайн-платформ. При этом сохраняется тренд, связанный со спросом на рабочий персонал, который наметился еще в прошлом году.
"Дефицит рабочих специальностей с каждым годом все острее. Не хватает банально слесарей, сварщиков и так далее. Плюс ко всему немного сместились миграционные потоки, поэтому нужны люди в области ЖКХ и строители. Причем специалистов в этих сферах стараются стимулировать зарплатами", – пояснила Игнатова.
Например, можно найти неплохие вакансии слесарей, сварщиков и электриков с зарплатой больше 100 тысяч рублей, хотя раньше такое сложно было отыскать, резюмировала она.
Также в связи с продолжающейся пандемией очень нужны медицинские работники, в этой сфере можно развиваться и строить карьеру, считает Городецкая. По ее словам, профессией будущего является работа в социально-психологических службах, потому что забота о человеке всегда будет важна и востребована.
"Хороший, трудолюбивый и высокоэффективный сотрудник – это всегда человек, который может выбирать между работодателями, вне зависимости от экономической ситуации. Надо обязательно в себя вкладывать и делать из себя такого работника, за которого будут драться", – подчеркнула она.
Даже в самой непростой ситуации в мире исполнительный, дисциплинированный работник с современными навыками и знаниями всегда найдет себе работу, заключила Городецкая.
В офисе или из дома?
Как и в прошлом году, некоторые компании продолжают держать сотрудников на удаленке. Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова считает, что после пандемии многие работодатели просто не вернутся к очному формату, а продолжат функционировать в таком варианте. Поэтому соискатели вполне могут рассчитывать на работу из дома.
"Учитывая текущие условия, работодатель, естественно, пойдет навстречу. Если человек скажет, что он боится перемещаться по городу и ему комфортнее дома для безопасности, то не будет проблем. Прошлый год показал, что так работать можно и порой даже более эффективно", – пояснила она.
Сейчас к удаленному формату не относятся так скептически, он рассматривается наравне с обычным, продолжает эксперт.
Специалист в области управления персоналом Анастасия Городецкая уверена, что переход на удаленную работу и перевод многих сервисов в онлайн давно назревал, а пандемия лишь усилила наметившиеся тенденции.
"Это не только связано с пандемией, но и с тем, что развиваются технологии и в целом рабочие руки заменяются машиной. Простой труд всегда будет переходить в заочные форматы, нужно настраиваться на это как можно раньше", – добавила специалист.
Как пройти онлайн-собеседование
Тренд на онлайн-собеседования, который сложился в прошлом году, пока никуда не исчез, напоминают эксперты. Если раньше такой опыт применялся как рабочий инструмент для иногородних соискателей, то сейчас он используется повсеместно. Пока бизнес не вернется в офлайн, так и будет продолжаться, уверена Игнатова.
При этом методы проведения удаленного собеседования будут со временем совершенствоваться, считает Городецкая. Уже сейчас в рамках интервью соискателю могут давать онлайн-тесты, практические задания, попросить пройти психологические проверки.
"Вполне вероятно, что работодатели в недалеком будущем смогут анализировать по видео дополнительные характеристики о работнике. Такие разработки активно ведутся. Чтобы узнать о соискателе максимальную информацию по видео, компьютер будет анализировать манеру общения, жесты, позу и выдавать дополнительные рекомендации", – пояснила собеседница Москвы 24.
Также специалист в области управления персоналом рассказала, как подготовиться к онлайн-собеседованию, чтобы пройти его успешно. По ее словам, форма одежды, как и при обычной встрече, должна быть умеренно классическая: белый верх и темный низ всегда очень хорошо работают.
Кроме того, у соискателя должен быть уверенный голос, интонация и фразы, а говорить нужно искренне, не стесняться каких-то вещей, особенно не переживать, если нет какого-то опыта.
"Есть предубеждения, что работодатель ищет уже готового к работе специалиста, обычно от этого страдают молодые сотрудники. На самом деле работодателю важно услышать любой ваш опыт, не только связанный с работой", – отметила эксперт.
Городецкая добавила, что хороший работодатель должен поставить новому сотруднику определенную задачу, рассказать, как нужно выполнять поручения. Он не будет бросать работника "как котенка в воду, а потом смотреть выплывет или нет". Самому же сотруднику нужно показать, что он адекватный человек, который готов делать то, что попросят.