Эксперты рассказали, когда лучше заниматься поиском работы

С приходом 2021 года многие россияне наметили планы по изменению своей жизни. Некоторые записались в фитнес-клуб, чтобы привести себя в форму, другие начали осваивать новое хобби, а кто-то запланировал сменить место работы. Но если первые два пункта зависят от самого человека, то последний лучше воплощать с учетом ситуации на рынке труда. Разбираемся, стоит ли сейчас искать новую работу и какие профессии самые востребованные.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сезон открыт?

По словам специалистов по набору персонала, самыми подходящими периодами для смены профессии и поиска работы являются весна и осень. Однако и сейчас на рынке труда достаточно вакансий для людей, которые хотят начать жизнь с чистого листа.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала Москве 24, что с точки зрения наличия предложений январь и февраль – неплохие месяцы.

"Скорее всего, в конце месяца компании начнут более активно искать сотрудников. Поэтому конец января – начало февраля более хорошее время с точки зрения наличия вакансий и ответов HR-сотрудников на отклики кандидатов", – пояснила она.





Мария Игнатова руководитель службы исследований HeadHunter С учетом того, что немного изменились все тренды из-за пандемии коронавируса и несколько стерлись все пиковые показатели, в целом сейчас достаточно благоприятное время для поиска работы. Единственное – трудоустройство будет идти дольше по времени, чем обычно.

При этом специалист в области управления персоналом Анастасия Городецкая пояснила, что на данный момент рынок труда можно описать как рынок работодателя. То есть когда последний выбирает из множества сотрудников, а не наоборот.

По ее словам, это связано с тем, что у многих компаний сейчас складывается непростая экономическая ситуация и они разными способами стараются сократить расходы.





Анастасия Городецкая специалист в области управления персоналом Сейчас не самое лучшее время для поиска работы, но это не значит, что не нужно ее искать, если она в самом деле вам нужна. Есть компании, которые в результате этого кризиса, наоборот, выиграли и активно ведут набор и расширяют штат.

В частности, все, что связано с онлайн-сервисами: обучение, медицина, конференции, продажи, – активно развивается, здесь вполне можно найти для себя интересные возможности, пояснила собеседница Москвы 24.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самые востребованные профессии

В этом году, по мнению экспертов, самыми востребованными на рынке труда остаются специалисты IT-сферы и работники онлайн-платформ. При этом сохраняется тренд, связанный со спросом на рабочий персонал, который наметился еще в прошлом году.

"Дефицит рабочих специальностей с каждым годом все острее. Не хватает банально слесарей, сварщиков и так далее. Плюс ко всему немного сместились миграционные потоки, поэтому нужны люди в области ЖКХ и строители. Причем специалистов в этих сферах стараются стимулировать зарплатами", – пояснила Игнатова.

Например, можно найти неплохие вакансии слесарей, сварщиков и электриков с зарплатой больше 100 тысяч рублей, хотя раньше такое сложно было отыскать, резюмировала она.





Мария Игнатова руководитель службы исследований HeadHunter IT и рабочий персонал – два топовых направления. Плюс к этому, так как весь бизнес сейчас в онлайне, нужны люди, связанные с интернет-маркетингом, интернет-продажами, техподдержкой, сисадмины, потому что сильно выросла нагрузка. Недавно мы заметили, что спрос вырос и на специалистов в области кибербезопасности, так как бизнесу нужно защищать свои платформы.

Также в связи с продолжающейся пандемией очень нужны медицинские работники, в этой сфере можно развиваться и строить карьеру, считает Городецкая. По ее словам, профессией будущего является работа в социально-психологических службах, потому что забота о человеке всегда будет важна и востребована.

"Хороший, трудолюбивый и высокоэффективный сотрудник – это всегда человек, который может выбирать между работодателями, вне зависимости от экономической ситуации. Надо обязательно в себя вкладывать и делать из себя такого работника, за которого будут драться", – подчеркнула она.

Даже в самой непростой ситуации в мире исполнительный, дисциплинированный работник с современными навыками и знаниями всегда найдет себе работу, заключила Городецкая.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

В офисе или из дома?

Как и в прошлом году, некоторые компании продолжают держать сотрудников на удаленке. Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова считает, что после пандемии многие работодатели просто не вернутся к очному формату, а продолжат функционировать в таком варианте. Поэтому соискатели вполне могут рассчитывать на работу из дома.

"Учитывая текущие условия, работодатель, естественно, пойдет навстречу. Если человек скажет, что он боится перемещаться по городу и ему комфортнее дома для безопасности, то не будет проблем. Прошлый год показал, что так работать можно и порой даже более эффективно", – пояснила она.

Сейчас к удаленному формату не относятся так скептически, он рассматривается наравне с обычным, продолжает эксперт.





Мария Игнатова руководитель службы исследований HeadHunter Если сотрудник хочет выйти в офис, то компания старается это организовать, если не хочет, то никто никого не будет заставлять. Если, конечно, работа не предполагает обязательного присутствия, потому что за станком работать из дома проблематично. Удаленная работа сейчас является важным критерием, во многих компаниях работодатели сразу обозначают, что они работают на удаленке.

Специалист в области управления персоналом Анастасия Городецкая уверена, что переход на удаленную работу и перевод многих сервисов в онлайн давно назревал, а пандемия лишь усилила наметившиеся тенденции.

"Это не только связано с пандемией, но и с тем, что развиваются технологии и в целом рабочие руки заменяются машиной. Простой труд всегда будет переходить в заочные форматы, нужно настраиваться на это как можно раньше", – добавила специалист.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Как пройти онлайн-собеседование

Тренд на онлайн-собеседования, который сложился в прошлом году, пока никуда не исчез, напоминают эксперты. Если раньше такой опыт применялся как рабочий инструмент для иногородних соискателей, то сейчас он используется повсеместно. Пока бизнес не вернется в офлайн, так и будет продолжаться, уверена Игнатова.

При этом методы проведения удаленного собеседования будут со временем совершенствоваться, считает Городецкая. Уже сейчас в рамках интервью соискателю могут давать онлайн-тесты, практические задания, попросить пройти психологические проверки.

"Вполне вероятно, что работодатели в недалеком будущем смогут анализировать по видео дополнительные характеристики о работнике. Такие разработки активно ведутся. Чтобы узнать о соискателе максимальную информацию по видео, компьютер будет анализировать манеру общения, жесты, позу и выдавать дополнительные рекомендации", – пояснила собеседница Москвы 24.

Также специалист в области управления персоналом рассказала, как подготовиться к онлайн-собеседованию, чтобы пройти его успешно. По ее словам, форма одежды, как и при обычной встрече, должна быть умеренно классическая: белый верх и темный низ всегда очень хорошо работают.





Анастасия Городецкая специалист в области управления персоналом Работодатель хочет видеть человека в потенциале: организованного, четкого, исполнительного, в меру самостоятельного и быстро соображающего. Такое впечатление он должен произвести, в том числе и своим внешним видом.

Кроме того, у соискателя должен быть уверенный голос, интонация и фразы, а говорить нужно искренне, не стесняться каких-то вещей, особенно не переживать, если нет какого-то опыта.

"Есть предубеждения, что работодатель ищет уже готового к работе специалиста, обычно от этого страдают молодые сотрудники. На самом деле работодателю важно услышать любой ваш опыт, не только связанный с работой", – отметила эксперт.





Анастасия Городецкая специалист в области управления персоналом Если вы только закончили университет, то расскажите, как готовились к экзаменам, анализировали информацию, как писали дипломную работу. Работодатель в этом может увидеть, как вы подходите к решению вопросов, которые могут быть похожи на те поручения, которые вам будут давать.

Городецкая добавила, что хороший работодатель должен поставить новому сотруднику определенную задачу, рассказать, как нужно выполнять поручения. Он не будет бросать работника "как котенка в воду, а потом смотреть выплывет или нет". Самому же сотруднику нужно показать, что он адекватный человек, который готов делать то, что попросят.