Названы позволяющие стать миллионерами до пенсии профессии

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Специалисты Института прогрессивного образования провели исследование, в ходе которого выяснили, что россиянам можно обратить внимание на такие профессии, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер, чтобы стать миллионерами до выхода на пенсию. Об этом сообщает РБК.
По мнению экспертов, проанализировавших 150 тысяч вакансий, в этих профессиях за год можно получать от 1,4 миллиона рублей.
По словам директора института Анны Маркс, размер дохода зависит от региона, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков. Также человек должен быть готов повышать компетенцию и переучиваться. По ее словам, только осваивая новые технологии в своей сфере, можно продвинуться по карьерной лестнице и увеличить заработок.
В материале отмечается, что также хорошо зарабатывают стримеры и киберспортсмены – в год их доход составляет около 900 тысяч рублей, годовая зарплата прорабов колеблется от 828 тысяч до трех миллионов рублей, затем следует косметолог с заработной платой от 817 тысяч до 4,4 миллиона рублей. Продюсер блогов имеет доход от 924 тысяч рублей до трех миллионов рублей в год, а няня-гувернантка может заработать за год от 1,1 миллиона рублей до 3,6 миллиона рублей.
Ранее было представлено исследование сервиса "Работа.ру" и "СберИндекса", согласно которому в 2021 году наиболее востребованными на рынке труда станут медработники, фармацевты, специалисты IT-области и представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, логисты). Согласно прогнозу, также в будущем году сохранится тренд дистанционной работы. Так, в текущем году вакансий с пометкой "удаленная работа" стало на 44 процента больше, чем в 2019 году.
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