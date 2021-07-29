В РФ создали приложение против телефонных мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские программисты создали приложение, распознающее мошенников в начале телефонного разговора и предупреждающее об этом пользователя. Об этом сообщает газета "Известия".

В материале отмечается, что целевой аудиторией разработчиков являются пользователи банковских продуктов, в числе которых владельцы карт или счетов. Система способна анализировать не только телефонные разговоры, но также переписку и подозрительные детали в дизайне сайтов.

Первоначально приложение работает для пользователей Android. После установки на смартфоне оно начинает перехватывать звонки и отправлять разговоры на сервер для анализа. Оценивая текст, искусственный интеллект первым делом определяет тему разговора. Если это беседа о семейных делах или погоде, дальнейшее рассмотрение не требуется.

Если в разговоре затрагиваются вопросы, связанные с банками, финансовыми институтами или счетами, начинается поиск маркеров, которые бы указывали на то, что идет беседа со злоумышленником.

О разговоре, который система определит как небезопасный, пользователь будет предупрежден. Если он проигнорирует или не заметит это сообщение, разговор оборвется автоматически.

Основатель компании "Плексет Рус" Олег Бахтадзе-Карнаухов рассказал, что для обучения нейронной сети были взяты два типа разговоров – обычные и мошеннические.

Технический директор компании Данил Черноусов, в свою очередь, уточнил, что в настоящее время система способна выявить представляющий угрозу разговор с первых минут.

"Например, если скрипт злоумышленника рассчитан на одну минуту, детектирование произойдет примерно на 20-й секунде разговора. Ожидаемая эффективность работы программы – 90%, как показала аналитика проведенных исследований", – сообщил он.

Выявление злоумышленников в переписке работает схожим образом, однако обучение нейронной сети проводилось на другой базе данных. Если приложение посчитает, что переписка подозрительная, оно заблокирует диалог.

Также разработчики планируют дополнить систему методами анализа фишингового контента с помощью искусственного интеллекта. Третий модуль будет анализировать дизайн сайтов на вредоносность.

Согласно планам разработчиков, желающие смогут присоединиться к тестированию всех трех модулей уже в ноябре 2021 года. Проект был отобран для участия в интенсиве для технологических компаний "Архипелаг 2121", который сейчас проходит в Великом Новгороде.

Начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд указал на некоторые спорные решения при реализации первых двух модулей. Так, выбран сложный для реализации вариант с передачей разговора на внешний сервер.

"Вероятно, лучше будет схема, когда пользователь разрешает, чтобы все входящие звонки и сообщения пропускались через сервер, по аналогии с тем, как это организовано в службах доставки и в такси. Однако тогда под мониторинг попадут не только потенциально мошеннические, но и любые звонки и сообщения человека", – сказал он.

Что касается анализа сообщений, то производители смартфонов и мессенджеров препятствуют получению прав доступа к ним. Более реалистичным эксперт видит вариант, при котором модули смогут работать автономно и анализировать данные непосредственно на устройстве.

Третий модуль, по мнению Дрозда, является наиболее зрелым. Его можно реализовать как плагин в браузере, который легко включить и выключить

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением выделить мошенничество в интернете и по телефону в отдельный состав преступления. По его мнению, наказание должно стать жестче.

