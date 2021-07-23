Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество

14:20
Фото: depositphotos/makidotvn
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением выделить мошенничество в интернете и по телефону в отдельный состав преступления.
"Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме", – написал Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы защитить россиян от злоумышленников, а также создать условия, в которых ведение подобного "бизнеса" станет невозможным.
Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев назвал главные схемы, которыми пользуются кибермошенники.
По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой. Злоумышленники пытаются получить у своей жертвы персональные данные или уговорить перевести средства.
"Жизнь в большом городе": телефонные мошенники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: