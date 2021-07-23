Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Фото: depositphotos/makidotvn

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением выделить мошенничество в интернете и по телефону в отдельный состав преступления.

"Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме", – написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы защитить россиян от злоумышленников, а также создать условия, в которых ведение подобного "бизнеса" станет невозможным.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев назвал главные схемы, которыми пользуются кибермошенники.

По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой. Злоумышленники пытаются получить у своей жертвы персональные данные или уговорить перевести средства.

