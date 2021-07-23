Эксперт рассказал, защищает ли кнопочный телефон от мошенников

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Эксперт в области цифровой техники Сергей Вильянов рассказал Москве 24, выигрывают ли кнопочные телефоны у смартфонов в плане безопасности персональных данных.
Ранее крупные ретейлеры сообщили о росте продаж кнопочных телефонов на 6,7% за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным продавцов техники, ранее спрос на них ежегодно сокращался на 5–10%. Среди основных причин эксперты называют начало дачного сезона, возвращение трудовых мигрантов и желание обезопасить свои личные данные.
По словам Вильянова, смартфон не проигрывает кнопочному телефону в плане сохранности персональной информации.
"Смартфоны, наоборот, даже выигрывают в плане надежности данных. Чтобы прослушать что-то дистанционно, надо очень сильно постараться. Телефон должен быть сделан непонятным брендом, его нужно взломать, причем желательно на заводе. Там просто изначально должна отсутствовать всяческая защита", – объясняет Вильянов.
По мнению эксперта, кнопочный телефон не является 100% гарантией защиты от мошеннических действий с финансами.
"У пользователей смартфонов и кнопочных телефонов абсолютно равноценные шансы. От человека, который подвергается действиям мошенников, требуется только поступающий по СМС код. А его можно получить как на смартфоне, так и на кнопочном телефоне", – говорит специалист.
Кнопочный телефон не становится безопаснее из-за отсутствия функции устанавливать на нем приложения, уверен эксперт. В этом плане смартфон также можно защитить от кражи данных, обращает внимание Вильянов.
"Эти приложения можно просто не ставить. Тогда они и не будут собирать информацию с вашего смартфона. Тип устройства здесь не при чем. Можно купить "голый" смартфон, не вводить в него никакие персональные данные и пользоваться им как кнопочным. А если приложение собирает данные, то это вопрос к его разработчикам, а не производителю телефона", – резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных. Специалисты советуют сменить пароли, начать использовать двухфакторную аутентификацию и установить проверенный антивирус.
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