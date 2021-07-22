Эксперты предупредили пользователей MacOS о новом виде вредоносного ПО

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Специалисты компании Check Point Software Technologies, которая специализируется на кибербезопасности, выявили новую разновидность вредоносного программного обеспечения, применяемого для хищения данных пользователей операционной системы MacOS. Об этом сообщает РИА Новости.

"Check Point Research сообщает, что злоумышленники создали новый штамм вредоносного ПО для кражи информации пользователей MacOS – XLoader. Хакеры могут купить лицензию на него в даркнете всего за 49 долларов. XLoader дает возможность собирать учетные данные для входа в систему, регистрировать нажатия клавиш и запускать вредоносные файлы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обычно XLoader распространяется через фишинговые электронные письма, "которые побуждают своих жертв загрузить и открыть вредоносные файлы, как правило, документы Microsoft Office". Чаще всего – в 53% случаев – жертвами данной программы становились пользователи из США.

Установлено, что среди покупателей XLoader оказались хакеры их 69 стран со всего мира. По оценке экспертов, вредоносное ПО для MacOS становится все более распространенным и опасным.

"Раньше мы могли бы сказать, что между вредоносными программами для Windows и MacOS был разрыв, но сейчас он постепенно сокращается. Лично я ожидаю очень скоро увидеть больше киберугроз", – заявил руководитель отдела киберисследований Check Point Software Янив Балмас.

Для того, чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников, эксперты советуют не открывать файлы из электронных писем не знакомых вам отправителей и не посещать подозрительные сайты.

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