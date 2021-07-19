Стала известна дата выхода iPhone 13

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Компания Apple решила в 2021 году выпускать новые смартфоны согласно первичному графику. Об этом сообщает информатор LeaksApplePro со ссылкой на источник в компании.

По словам собеседника, презентация пройдет 14 сентября. С 17 сентября будет открыт предзаказ на iPhone 13, а старт продаж в некоторых странах будет 24 сентября.

Ранее сообщалось, что будущее поколение iPhone получит улучшенную беспроводную зарядку.

Предполагается, что в компании Apple планируют увеличить индукционную катушку устройства, что также позволит увеличить площадь поверхности, на которой устройство сможет заряжаться. Также планируется установить в iPhone более мощные магниты MagSafe.