В новых iPhone может появиться реверсивная беспроводная зарядка

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Будущее поколение iPhone получит улучшенную беспроводную зарядку. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Макса Вайнбаха.

Предполагается, что в компании Apple планируют увеличить индукционную катушку устройства, что также позволит увеличить площадь поверхности, на которой устройство сможет заряжаться. Также планируется установить в iPhone более мощные магниты MagSafe.

По словам Вайнбаха, такое обновление позволит использовать в устройствах Apple реверсивную зарядку, которая уже несколько лет применяется в Android-флагманах. С ее помощью можно будет заряжать наушники AirPods или умные часы Apple Watch, прикладывая их к задней части iPhone.

Ранее известный аналитик Мин-Чи Куо поделился предположениями о том, какой будет новая линейка iPhone 13. Дисплеи устройств станут чуть больше, чем в предыдущих моделях из-за меньшей "челки" вверху экрана.

У всего модельного ряда будут увеличенные батареи, улучшенные модемы 5G и камеры с возможностью астрофотографии. Из-за этих нововведений новый смартфон выйдет немного тяжелее, чем iPhone 12, предположил эксперт.

Мин-Чи Куо также опроверг слухи о том, что Apple планирует заменить свой шнур Lightning на универсальный USB-C. По мнению аналитика, это связано с низкой водонепроницаемостью универсального варианта.

