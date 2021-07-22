Эксперт посоветовал не класть смартфон на приборную панель машины

16:23
Фото: depositphotos/Santiaga
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал правила использования смартфона в жаркую погоду, передает "Газета.ру".
Так, специалист посоветовал не бросать телефон на приборную панель машины.
"Рекомендация одна, и она очень простая: везде, где комфортно вам по температуре, будет комфортно и вашему устройству. Если вам не очень хорошо под прямыми солнечными лучами, где плюс сорок градусов, то и телефон оставлять на торпедо автомобиля тоже не стоит", – заявил эксперт.
Муртазин добавил, что оптимально носить устройство в кармане или сумке.
Аналитик также назвал потенциальные негативные последствия перегрева смартфона. Так, жара может привести к износу батареи, понижению частоты работы процессора и отключению камер. В связи с этим устройство может не справиться с запуском "тяжелых" приложений и воспроизведением качественных видео.
Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин ранее рассказал, что в жаркую погоду возрастает число обращений в сервисные центры. Специалист добавил, что такая тенденция связана с работой сотрудников на удаленке.
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