В России наступил аномально опасный сезон для смартфонов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С наступлением жары и из-за более частого использования смартфонов в период удаленной работы увеличилось число обращений в сервисные центры, однако есть способ защитить гаджеты. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

"Сейчас аномально опасный сезон для гаджетов. Дело в том, что коронавирус и работа на удаленке привели нас в такое состояние, что использовать смартфоны мы стали интенсивнее, часто в неблагоприятных для гаджетов условиях. Все это накладывается на повышенные летние температуры", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что зачастую поломки происходят даже не из-за интенсивного использования техники, а из-за элементарных ошибок, совершаемых владельцами. Многие берут гаджеты на пляж, где есть сразу несколько факторов риска: вода, прямые солнечные лучи и банальная угроза кражи. Опасность представляют также грязь и песок.

Рябинин подчеркнул, что песок способен поцарапать самый прочный экран, а при попадании внутрь он выводит из строя электронные комплектующие.

Чтобы уберечь смартфон, достаточно использовать прием времен СССР, когда пульт от телевизора заворачивали в пленку. Специалист рекомендовал завести специальный пакет для гаджетов и как можно реже открывать его на пляже.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, почему для многих смартфонов так губительно летнее солнце. Специалист дал советы, которые помогут избежать поломки гаджета в жару.

