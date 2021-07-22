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Технологии

18:35

На Земле заканчиваются ресурсы для производства сенсорных экранов – СМИ

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мире в ближайшие годы может возникнуть дефицит индия – невозобновляемого прозрачного металла, используемого в производстве сенсорных экранов и солнечных панелей. Об этом сообщает издание The Next Web.

"В мире не существует долговечного запаса индия. Его находят только в небольших количествах и добывать его напрямую непрактично. Большая часть добываемого индия является побочным продуктом при добыче цинка, потребность в котором заметно снижается", – отмечается в материале.

С учетом роста мирового спроса на смартфоны и планшеты в будущем производителям может потребоваться альтернатива индию. Ей может стать использование плазменных технологий, говорится в издании.

Также, по данным источника, рассматривается и вариант расширения вторичной переработки, однако эффективность такого подхода сомнительна – в старых устройствах имеется слишком мало индия.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал правила использования смартфона в жаркую погоду. Так, специалист посоветовал не бросать телефон на приборную панель машины. По его словам, оптимально носить устройство в кармане или сумке.

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