В России вырос спрос на кнопочные телефоны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне стали активно скупать кнопочные телефоны. Рост продаж в первом полугодии 2021 года зафиксировали крупнейшие ретейлеры РФ – он составил до 26%, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что ранее спрос на данную категорию товаров ежегодно сокращался на 5–10%. По мнению экспертов, это объясняется тем, что кнопочные телефоны заменяют переведенным из-за пандемии коронавируса на удаленку россиянам стационарные устройства.

Также специалисты связывают это с началом дачного сезона и возвращением в Россию трудовых мигрантов. Кроме того, отмечают участники рынка, россияне стали внимательнее относиться к своим данным из-за усиления разного рода мошенничеств, а кнопочные аппараты менее подвержены взлому.

В мае стало известно, что телефонные мошенники украли у 54-летней россиянки почти 400 миллионов рублей. Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности кредитной организации. Они заявили, что собираются "спасать деньги". Женщина согласилась и рассказала, какая сумма лежит у нее на счету.