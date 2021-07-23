Эксперты прокомментировали рост спроса на кнопочные телефоны в РФ

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Специалисты оценили сообщение о росте продаж кнопочных телефонов на российском рынке в первом полугодии 2021 года, передает RT.

По словам генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, спрос на подобные устройства был всегда.

"Порядка 25% аудитории – это пользователи кнопочных телефонов... Есть те, кто на даче, приезжие, которые не могут купить дорогие смартфоны. Наверное, есть направление бизнеса, которое использует исключительно кнопочные телефоны как основные", – заявил эксперт.

Специалист уверен, что рост продаж является временным и вызван более ранними перебоями с поставками устройств.

Шеф-редактор портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн также указал на устойчивый спрос на кнопочные телефоны. Он добавил, что люди используют их как запасной вариант или более надежную альтернативу многофункциональным смартфонам.

Согласно информации крупнейших ретейлеров РФ, рост продаж кнопочных телефонов в 2021 году составил до 26%. Ранее, по словам экспертов, спрос сокращался ежегодно на 5–10%.