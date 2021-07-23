Эксперты по кибербезопасности рассказали, что делать при утечке данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При обнаружении утечки персональных данных необходимо сменить пароли, начать использовать двухфакторную аутентификацию и потребовать удалить из Сети личную информацию. Об этом РИА Новости рассказали эксперты в области цифровой безопасности.

Исследование международного разработчика антивирусных решений ESET продемонстрировало, что 59% россиян хотя бы единожды находили персональную информацию в открытом доступе. В 70% случаев речь идет о номере мобильного телефона и адресе электронной почты. 11–13% обнаруживали в открытом доступе свой домашний адрес, пароли и личные фотографии.

"Избежать неприятных последствий после утечек персональных данных можно, подключив двухфакторную аутентификацию и установив проверенный антивирус. Кроме того, заведите отдельные e-mail и номер телефона для регистрации в онлайн-магазинах и сервисах", – посоветовали в ESET.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев пояснил, что граждане имеют право потребовать от компании-оператора персональных данных удалить из Сети личную информацию о себе. Если за обращением не последовало никаких действий оператора, можно обратиться с жалобой в территориальный орган Роскомнадзора.

Начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд назвал смену паролей, проверку настроек безопасности и переход на двухфакторную аутентификацию "гигиеническим минимумом" для столкнувшихся с проблемой утечки данных.

Он добавил, что обычно за утечкой данных следует мошенническая атака.

ИБ-евангелист (специалист, занимающийся популяризацией информбезопасности) Avast Луис Корронс рекомендовал столкнувшимся с названной проблемой удостовериться, что взлом в самом деле произошел: позвонить в компанию, чтобы подтвердить утечку; узнать, какие именно данные были украдены; сменить и усилить логины, пароли и контрольные вопросы и внимательно следить за своими счетами.

Руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева сообщила, что есть специальные сервисы для проверки утечек паролей по адресу электронной почты. Она подчеркнула, что подобными сервисами нужно пользоваться с осторожностью и не вводить сами пароли.

Начальник отдела информационной безопасности SearchInform убежден в важности превентивных мер.

"Общий совет – не облегчайте мошенникам жизнь. Для этого вы можете максимально снизить число своих персональных данных в открытом доступе", – сказал он.

Дрозд рекомендовал не отправлять всем подряд номер карты и сканы паспортов, а также напомнил, что согласие на обработку персональных данных можно не только давать, но и отзывать.

По его мнению, также следует завести виртуальную карту банка для онлайн-платежей и хранить на ней лишь необходимую для покупки сумму. Эксперт добавил, что, если для чего-то требуется оставлять телефонный номер широкому кругу лиц, лучше завести отдельную сим-карту.

Ранее была названа стоимость личных данных россиян на черном рынке. Больше всего мошенники зарабатывают на пробивах банковских данных россиян, их стоимость может варьироваться от 3 до 18 тысяч рублей.

