Данные о 7,8 млн платежных операций SMS-activate попали в свободный доступ – СМИ

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Информация об операциях пользователей по оплате услуг сервиса SMS-activate распространяется в Telegram, сообщает со ссылкой на базу данных сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI газета "Известия".

Уточняется, что речь идет о 7,8 млн записей о транзакциях. Помимо этого, в базе также содержится информация о сроке действия карты, ее первых шести и последних четырех цифрах номера, банке-эмитенте.

По словам основателя сервиса DLBI Ашота Оганесяна, репост сообщения об утечке данных SMS-activate сделали порядка 15 телеграм-каналов, связанных с информационной безопасностью. Он отметил, что в файле содержится более 160 тысяч уникальных адресов электронных почт клиентов.

Оганесян считает, что причиной утечки мог стать доступ по прямой ссылке на файл регистрации, который лежал в открытом доступе среди другой информации сайта.

Ранее стало известно, что в Сеть утекла информация о логинах и паролях более 1,2 миллиона россиян. По словам директора по противодействию мошенничеству компании Bi.zone Антона Окошкина, многие россияне используют одни и те же учетные данные для разных сайтов, что при утечке может привести к взлому всех аккаунтов.