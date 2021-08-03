В России предложили увеличить предельный социальный налоговый вычет

Фото: depositphotos/blinow61

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов планируют внести в Госдуму законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей. Документ в своем телеграм-канале опубликовал один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.

В пояснительной записке сказано, что предельная сумма налогового вычета не менялась уже "более десяти лет", в то же время стоимость обучения в вузах РФ увеличилась "более, чем в три раза". Авторы законопроекта также указывают, что цены на лекарства в среднем подорожали на 10%.

По словам Нилова, данная инициатива позволит гражданам вернуть в семейный бюджет порядка "47 тысяч рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период".

Согласно Налоговому кодексу России, социальные налоговые вычеты предоставляются с расходов на лечение, обучение, прохождение независимой оценки своей квалификации и формирование пенсионных накоплений.

1 августа в России вступил в силу закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно документу, вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин уплачивает за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет. При этом услуги должны предоставляться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.