Путин поручил освободить семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья ради нового

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин дал поручение правительству и Госдуме проработать вопрос освобождения семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья с целью покупки нового, соответствующие поправки в законодательство должны быть подготовлены до 1 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий", – говорится в сообщении.
Ранее в России упростились правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплаты процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Для того чтобы получить вычет, необходимо завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, предоставлять налоговую декларацию и подтверждающие документы не нужно.
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