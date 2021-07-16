Путин поручил освободить семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья ради нового

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин дал поручение правительству и Госдуме проработать вопрос освобождения семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья с целью покупки нового, соответствующие поправки в законодательство должны быть подготовлены до 1 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий", – говорится в сообщении.

Ранее в России упростились правила получения налогового вычета при покупке жилья и уплаты процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Для того чтобы получить вычет, необходимо завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Кроме того, предоставлять налоговую декларацию и подтверждающие документы не нужно.