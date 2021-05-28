Эксперт рассказала о малоизвестных льготах для многодетных

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Для многодетных семей в России предусмотрены определенные льготы, но не все родители о них знают, сообщает News.ru.
Адвокат Юлия Кузнецова рассказала, что основные льготы для многодетных семей определены указом "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". В их числе скидка на коммунальные услуги в размере не менее 30% установленной платы, бесплатный проезд на внутригородском транспорте, бесплатная выдача лекарств по рецептам врачей для детей до шести лет.
Дети из многодетных семей имеют право на первоочередной прием в дошкольные учреждения, бесплатное питание в школах и обеспечение школьной формой. Один раз в месяц семья можно бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или выставку.
Если в семье второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позднее, то семья имеет право на ипотеку по ставке 6%. Также многодетным семьям доступно погашение 450 тысяч рублей ипотечного долга.
Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в промежутке с 2019 по 2022 год. Договор ипотеки или рефинансирования можно заключить до 2019 года, но не позднее 1 июля 2023 года.
Многодетные семьи не должны платить транспортный налог на личный автомобиль. Эта известная льгота, но не все знают, что с момента рождения ребенка у родителей появляется право на стандартный налоговый вычет. Это сумма, на которую работодатель уменьшит доход при расчете НДФЛ.
Также предусмотрен дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома.
Ранее Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию.
С 1 сентября, согласно закону, меняется порядок оплаты больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет. Сумма выплаты составит 100% от среднего заработка.
Также законом с 1 июля вводится новая категория ежемесячных выплат. Они предназначены для неполных семей с детьми от 8 до 17 лет. Размер выплаты – 50% от детского прожиточного минимума в каждом регионе. В среднем по РФ данная сумма составляет 5,6 тысячи рублей.
Кроме того, также с 1 июля в России появятся выплаты для женщин, которые встали на медицинский учет в связи с беременностью до 12 недель. Ежемесячное пособие составит половину от величины прожиточного минимума.
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