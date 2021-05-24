В России могут появиться выплаты для покупки продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ТПП Сергея Катырина.

"Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам", – говорится в документе, который Катырин направил на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

В числе мер отмечается механизм прямой поддержки жителей РФ, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также стоят на учете на бирже труда, или семей с детьми с доходами ниже или на уровне прожиточного минимума. Также это может касаться целевых выплат для приобретения в розничных сетях перечня продуктов, утвержденного на федеральном уровне.

Помимо этого, в резолюции указано, что другой мерой может стать долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая.

Ранее Минпромторг предложил оказать наиболее нуждающимся категориям граждан продовольственную поддержку. Согласно докладу, который подготовил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов, нуждающимся гражданам можно было бы ежемесячно перечислять фиксированную сумму на покупку отечественных продуктов питания.