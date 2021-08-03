В Госдуме предложили увеличить предельный размер налогового вычета в три раза

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Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов предлагают увеличить предельный размер социального налогового вычета. Соответствующий законопроект они собираются внести в Госдуму, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Проект закона предлагает внести изменение в Налоговый кодекс РФ. Ожидается, что это позволит изменить размер предельного социального налогового вычета, увеличив его в три раза – со 120 до 360 тысяч рублей.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу РФ, социальные налоговые вычеты с расходов на обучение, лечение и формирование пенсионных накоплений предоставляются в размере фактически произведенных расходов, однако в общем не более 120 тысяч рублей за налоговый период.

Принятие законопроекта позволит людям вернуть в семейный бюджет уже около 47 тысяч рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период, уверены авторы инициативы.

1 августа в России вступил в силу закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно документу, вычет будет предоставляться в сумме, которую гражданин уплачивает за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет. При этом услуги должны предоставляться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

