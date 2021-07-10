В России предложили повысить цены на рыбную продукцию

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Поставщики направили торговым сетям, входящим в Ассоциацию компаний розничной торговли, предложение о повышении закупочных цен на рыбу. Об этом со ссылкой на АКОРТ сообщает ТАСС.

"На настоящий момент ряд торговых сетей АКОРТ получил предложения от поставщиков о повышении закупочных цен на рыбную продукцию", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве обоснований названы изменение валютных курсов, повышение стоимости упаковки, логистики и сырья. При этом в ассоциации добавили, что если предложение поставщиков будет принято, то торговые сети приложат все усилия, чтобы изменение цен происходило максимально комфортно для потребителей.

Ранее стало известно, что из-за роста стоимости сырья в России могут на 5–10% подорожать консервы и пресервы. Эксперты считают, что на изменение цен может повлиять удорожание логистики, упаковки, а также идущая в переработку рыба.