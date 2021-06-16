Врач перечислила причины есть рыбу пять раз в неделю

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Россиянам перечислили причины употреблять рыбу пять раз в неделю. Об этом рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в эфире телеканала "Москва 24".

Специалист подчеркнула, что рыба помогает организму человека восполнить запас жирных кислот Омега-3. В свою очередь, это способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и повышению мозговой активности.

Омега-3 также уменьшает риск депрессии и нервных срывов, помогая организму вырабатывать серотонин. Макиша уточнила, что наибольшее количество жирных кислот содержится в лососе и семге.

Врач отметила, что рыба также содержит большое количество белка. Для восполнения этого вещества лучше всего есть горбушу или треску, приготовленные на пару.

Рыба является источником витамина В12, продолжила специалист. Больше всего его содержится в тунце.

"Тунец следует есть два–три раза в неделю при употреблении мяса. Если вы не едите мясо, тунец можно ежедневно включать в рацион", – сообщила Макиша.

Она рассказала, что в рыбе имеется много витамина D, способствующего укреплению костей и выработке половых гормонов.

"Тридцать граммов сельди в день компенсируют недостаток этого витамина в питании", – отметила врач.

Макиша порекомендовала гражданам с артериальной гипертонией употреблять примерно 30 граммов рыбы в день. Такое количество продукта является допустимой нормой, пояснила врач.

Она добавила, что морская рыба богата йодом. Наиболее полезным будет продукт, который был слабо посолен и не подвергался термической обработке.

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