Диетолог рассказала о полезных для почек продуктах

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала Москве 24 об основной причине возникновения камней в почках. Она также назвала продукты, которые смогут предупредить заболевание.
По словам специалиста, песок в почках может образоваться и у людей моложе 30 лет. Это происходит в результате наследственных нарушений обмена кальция, а также по ряду других причин – в том числе из-за нарушения питания.
"Когда несбалансированный рацион, когда в нем преобладают источники солей и кальция, при этом в дефиците магний, витамин B6 и другие важные компоненты, которые необходимы для нормального обмена кальция в организме", – объяснила врач-диетолог.
Для профилактики мочекаменной болезни необходимо употреблять в достаточном количестве магний, указывает специалист. По словам Чехониной, хорошим источником этого элемента являются орехи кешью.
"В ста граммах кешью содержится 68% от рекомендуемой суточной нормы потребления магния. Это достаточно для того, чтобы при ежедневном употреблении 50 граммов орехов его в организме было достаточно для нормализации кальциевого обмена при условии, что остальной процент нормы мы получим из других продуктов", – заявила врач.
Кроме того, для профилактики образования камней в почках необходим витамин B6. Он действует в комплексе с магнием и оказывает благоприятное действие на обмен кальция, объясняет диетолог.
"Доктор 24": продукты для почек
"Пшеничные отруби – продукт с высоким содержанием B6. Достаточно употребить 50 граммов в день, но их надо распределить равномерно в течение дня, добавлять в жидкие блюда и напитки", – рассказала Чехонина.
Она добавила, что для качественной профилактики мочекаменной болезни необходимо регулярное употребление щелочной минеральной воды, а также белка.
Что касается белка, врач-диетолог советует в качестве его источника выбирать рыбу. По ее словам, белок рыбы легче усваивается, чем белок мяса.
"Кроме того, в рыбе, например горбуше, содержатся кислоты омега-3. В них нуждаются практически все клетки нашего организма, в том числе и почечная ткань, и почечный эпителий. Омега-3 формируют структуру мембран, то есть участвуют в защите клеток почек, а это помогает сохранить почечную ткань и функцию почек в целом", – заключила Чехонина.
По ее словам, в норме нужно есть не менее трех раз в неделю 100–150 граммов рыбы.
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