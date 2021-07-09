В России могут подорожать рыбные консервы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут подорожать консервы и пресервы на 5–10% из-за роста стоимости сырья, сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на производителей рыбной гастрономии.

Эксперты считают, что на изменение цен может повлиять удорожание логистики, упаковки, а также идущая в переработку рыба. В частности, по мнению коммерческого директора сети "Верный" Антона Бахарева, подорожание объясняется ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки и фрахта.

Собеседник издания в другой крупной торговой сети подчеркнул, что растет стоимость доставки рыбы из районов промысла до переработки, а также расходы на обслуживание судов.

В свою очередь, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев пояснил, что подорожание лососевых за год в среднем составило 30%. Нерка на Камчатке продается по 1,2–1,5 тысячи рублей за килограмм, что сравнимо с ценой норвежского товарного лосося.

Ранее россиянам перечислили причины употреблять рыбу пять раз в неделю. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша подчеркнула, что рыба помогает организму человека восполнить запас жирных кислот Омега-3. В свою очередь, это способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и повышению мозговой активности.

Омега-3 также уменьшает риск депрессии и нервных срывов, помогая организму вырабатывать серотонин. Макиша уточнила, что наибольшее количество жирных кислот содержится в лососе и семге.

Врач отметила, что рыба также содержит большое количество белка. Для восполнения этого вещества лучше всего есть горбушу или треску, приготовленные на пару. Рыба является источником витамина В12, продолжила специалист. Больше всего его содержится в тунце.