Специалисты оценили стоимость оказания медпомощи пациентам с COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Возможная стоимость оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 на второе полугодие 2021 года составит более 111 миллиардов рублей. Это следует из расчета Фонда обязательного медицинского страхования, сделанного на основе прогноза Минздрава о том, что за это время в России может быть выявлено 3,9 миллиона случаев коронавируса, сообщает РБК.

Также сообщается, что фонду требуется дополнительно на оказание медицинской помощи застрахованным гражданам РФ во втором полугодии 65,4 миллиарда рублей. Кроме того, потребуется еще почти 60 миллиардов рублей на компенсацию оплаты труда работников, оплаты коммунальных услуг.

"Минздрав прогнозирует новый виток пандемии с новым штаммом, не менее тяжелый, чем в предыдущие полгода, когда за 6 месяцев заболело порядка 3 миллионов человек. Не факт, что это произойдет, однако плюс в том, что деньги на такой сценарий заложены в бюджете уже сейчас", – сообщил эпидемиолог Антон Барчук.

По словам экспертов, Минздрав выдвигает наиболее пессимистичный сценарий для того, чтобы заложить необходимые средства для его преодоления.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, на сегодняшний день является недостаточным для формирования коллективного иммунитета. Он пояснил, что доля привитых должна составлять как минимум 80%. По словам Проценко, медики опасаются, что осенью к коронавирусу прибавится угроза распространения гриппа.

