Продукты в России подорожали на 6%

По данным Росстата, продукты в России в этом году подорожали в среднем на 6%. Больше всего в цене прибавили овощи. Рост составил почти 16%. Чуть меньше – мясо и рыба.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сахар подорожал на 49%, подсолничное масло и яйца – на 27% и 26% соответственно.

Особенно часто в последнее время россияне жаловались на стоимость "борщевого набора". При этом, по официальным данным, стоимость капусты продолжает расти. А морковь и картофель, наоборот, начали дешеветь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.