В ЦБ заявили, что инфляция в России начнет снижаться осенью

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Годовая инфляция в России в июне составила 6,5%, следует из материалов ЦБ РФ.

"В июне 2021 года годовая инфляция увеличилась до 6,5%. Повышение показателя отчасти обусловлено влиянием низкой базы. По сравнению с маем 2021 года в июне отмечено некоторое снижение месячного роста цен (с поправкой на сезонность)", – говорится в сообщении.

в Центробанке рассчитывают, что осенью инфляция начет снижаться Во втором полугодии 2022 года она вернется к цели ЦБ и в дальнейшем зафиксируется близ показателя в 4%.

Ранее об ускорении инфляции заявили в Росстате. В июне в сравнении с маем продовольственные товары подорожали на 0,64%, в годовом выражении – на 7,9%.

