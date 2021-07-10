Эксперт подсчитал "честный" курс рубля

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Генеральный директор УК "Спутник – Управление Капиталом" Александр Лосев рассчитал курс рубля без учета валютных операций министерства финансов РФ с начала года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, покупка долларов на внутреннем рынке спровоцировала 5-10% девальвации рубля. Та же процедура ответственна за 1-2% инфляции.

"Если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65-70", – объяснил Лосев.

Эксперт добавил, что покупки иностранной валюты, несмотря на объем в 1%, являются фактором постоянного давления на рубль. Он отметил, что фактически в России действует биржевой курс рубля к доллару.

В июне сообщалось, что Центробанк выбрал 12 кредитных организаций для проведения тестирования системы цифрового рубля. Эксперимент стартует в январе 2022 года.